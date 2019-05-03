Власти Испании отказались выдавать оппозиционера Лопеса Правительству Венесуэлы

Правительство Испании не планирует выдавать венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса властям Каракаса. Об этом пишет агентство EFE. Глава испанского МИД Жозеп Боррель заявил, что политик не просил политического убежища и вместе с семьёй находится в резиденции испанского посла на правах гостя.

— В соответствии с испанским законодательством ходатайство о предоставлении убежища должно быть подано на территории нашей страны, поэтому Лопес лишь временно гостит в посольстве до тех пор, пока не примет решение относительно дальнейших действий, — заявил он.

Репортёр телеканала France 24 в своём твиттере отметил, что резиденция испанского посла, где сейчас находится Лопес, окружена сотрудниками полиции и журналистами. На крыше здания дежурит охрана.

The Spanish Ambassador’s residence, where opposition leader Leopoldo López is believed to be staying. Media and police outside, armed guard on the roof. pic.twitter.com/4P8b1PpJuk — Philip Crowther (@PhilipinDC) May 2, 2019

Напомним, в прошлом он был приговорён к 14 годам тюремного заключения после того, как он был обвинён в организации массовых протестов в 2014 году. С лета 2017-го он находился под домашним арестом, однако 30 апреля сбежал в Посольство Чили. Позднее бывший градоначальник Каракаса и основатель социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопес вместе с супругой "переехал" из чилийского посольства в испанское.