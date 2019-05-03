Власти Испании отказались выдавать оппозиционера Лопеса Правительству Венесуэлы

Читайте также

Власти Испании отказались выдавать оппозиционера Лопеса Правительству Венесуэлы

11

Фото: © Flickr/ UncleBucko

Правительство Испании не планирует выдавать венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса властям Каракаса. Об этом пишет агентство EFE. Глава испанского МИД Жозеп Боррель заявил, что политик не просил политического убежища и вместе с семьёй находится в резиденции испанского посла на правах гостя.

В соответствии с испанским законодательством ходатайство о предоставлении убежища должно быть подано на территории нашей страны, поэтому Лопес лишь временно гостит в посольстве до тех пор, пока не примет решение относительно дальнейших действий, — заявил он.

Репортёр телеканала France 24 в своём твиттере отметил, что резиденция испанского посла, где сейчас находится Лопес, окружена сотрудниками полиции и журналистами. На крыше здания дежурит охрана.

Напомним, в прошлом он был приговорён к 14 годам тюремного заключения после того, как он был обвинён в организации массовых протестов в 2014 году. С лета 2017-го он находился под домашним арестом, однако 30 апреля сбежал в Посольство Чили. Позднее бывший градоначальник Каракаса и основатель социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопес вместе с супругой "переехал" из чилийского посольства в испанское.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×