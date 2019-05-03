Суд предоставил 65 дней для обоснования требования об экстрадиции Ассанжа в США

Адвокат Ассанжа уверен, что этот срок будет использован для выдвижения новых обвинений в адрес основателя WikiLeaks.

Британский суд предоставил властям США 65-дневный срок для подготовки юридического обоснования запроса Вашингтона на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

— Суд предоставил США 65 дней, чтобы обосновать свой запрос. Мы опасаемся, что этот срок будет использован для того, чтобы сформулировать новые обвинения, которые сейчас состоят только в сговоре с целью компьютерного взлома, — приводит слова адвоката основателя WikiLeaks Карлоса Поведа агентство "РИА Новости".

Также представитель Ассанжа выразил беспокойство тем, что одним из возможных новых обвинений может стать статья о военном шпионаже. В таком случае Ассанжу в США может грозить смертная казнь.

Кроме того, юрист отметил, что условия содержания Ассанжа в лондонской тюрьме затрудняют работу юристов. В частности, с момента задержания основателя WikiLeaks 11 апреля адвокатам удалось лишь "два или три раза" встретиться со своим подзащитным.

Напомним, эквадорские власти 11 апреля лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Ранее суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.