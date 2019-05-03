Суд предоставил 65 дней для обоснования требования об экстрадиции Ассанжа в США

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Суд предоставил 65 дней для обоснования требования об экстрадиции Ассанжа в США

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Фото: © Victoria Jones / PA via AP

Адвокат Ассанжа уверен, что этот срок будет использован для выдвижения новых обвинений в адрес основателя WikiLeaks.

Британский суд предоставил властям США 65-дневный срок для подготовки юридического обоснования запроса Вашингтона на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

Суд предоставил США 65 дней, чтобы обосновать свой запрос. Мы опасаемся, что этот срок будет использован для того, чтобы сформулировать новые обвинения, которые сейчас состоят только в сговоре с целью компьютерного взлома, — приводит слова адвоката основателя WikiLeaks Карлоса Поведа агентство "РИА Новости".

Также представитель Ассанжа выразил беспокойство тем, что одним из возможных новых обвинений может стать статья о военном шпионаже. В таком случае Ассанжу в США может грозить смертная казнь.

Кроме того, юрист отметил, что условия содержания Ассанжа в лондонской тюрьме затрудняют работу юристов. В частности, с момента задержания основателя WikiLeaks 11 апреля адвокатам удалось лишь "два или три раза" встретиться со своим подзащитным.

Напомним, эквадорские власти 11 апреля лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Ранее суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

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