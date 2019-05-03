Пентагон сообщил об увеличении инвестиций Китая в экономику России

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Пентагон сообщил об увеличении инвестиций Китая в экономику России

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Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук

Американские эксперты убеждены, что Китай выстроил партнёрские отношения с рядом государств, включая РФ, с целью смягчить влияние Вашингтона в мире.

На фоне западных санкций Китай значительно увеличил долю инвестиций в российскую экономику. Такие данные содержатся в докладе экспертов оборонного ведомства США. Уточняется, что соответствующие выводы были сделаны в рамках ежегодного доклада по военному развитию Поднебесной.

Китай и Россия отдают предпочтение многополярному мировому порядку и часто совместно выступают против мер, спонсируемых США, в Совете Безопасности ООН. После введения западных санкций против России Китай увеличил инвестиции в экономику России, — приводит выдержку из документа РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее исполняющий обязанности главы Пентагона заявил о том, что из-за успехов России и Китая в космической отрасли США потеряли в ней своё превосходство.

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