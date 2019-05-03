В Пентагоне предсказали увеличение числа китайских военных баз за рубежом

Специалисты американского оборонного ведомства полагают, что в перспективе следует ожидать увеличения количества китайских военных баз в мире. Такую точку зрения изложили в ежегодном докладе Пентагона о военном развитии Поднебесной.

Авторы доклада выразили мнение, что Пекин пытается расширить своё влияние с помощью экономического, дипломатического и военного веса, который он имеет на международной арене.

— Продвижение таких проектов Китая, как "Один пояс — один путь", вероятно, приведёт к необходимости военных баз за рубежом ввиду предполагаемой необходимости обеспечения безопасности [таких] проектов, — приводит выдержку из документа РИА "Новости".

При этом сотрудники Пентагона отметили, что в интересах Китая создать дополнительные военные базы на территории стратегических союзников —таких как Пакистан.

Как писал Лайф, в том же докладе сотрудники оборонного ведомства отметили увеличение инвестиций Китая в экономику России.