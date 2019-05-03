Бывшая "мисс Уругвай" найдена мёртвой в Мексике

Победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай — 2006" Фатими Давила была найдена мёртвой в одном из мексиканских отелей. Об этом сообщает информационный портал Universal. По предварительной информации, тело 31-летней модели было обнаружено полицейскими в ванной комнате отеля в Мехико.
Отмечается, что в ходе расследования местная прокуратура уже установила, что Фатими прибыла в Мехико 23 апреля для прохождения собеседования. После победы в конкурсе "Мисс Уругвай" она работала моделью.
По факту смерти экс-победительницы конкурса красоты было заведено дело. Однако полицейские не исключают вероятность того, что Фатими покончила с собой.
Отметим, в последние годы участилось количество случаев, когда иностранные женщины приезжали в Мексику в поисках работы, но в итоге становились жертвами преступлений.
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