Трамп заявил, что не стремится к военному вмешательству в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему бы не хотелось вторжения американских военных на территорию Венесуэлы. Своими мыслями он поделился в интервью для Fox News. Оценивая вероятность военной интервенции, он отметил, что всегда есть "некая критическая точка".

— Но, естественно, я бы не хотел этого, — подчеркнул американский лидер.

При этом Дональд Трамп отметил, что хочет помочь жителям республики, у которых "ничего нет".

Как писал Лайф, ранее в Министерстве обороны США отметили, что готовы выполнить любые указания президента в отношении Венесуэлы.