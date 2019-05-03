В Карибском море круизный лайнер с сайентологами на борту закрыли на карантин

Ни одному человеку не разрешается сходить на берег с судна или подниматься на борт корабля.

Круизное судно Freewinds, принадлежащее саентологам, было закрыто на карантин в Карибском море из-за вспышки кори. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на морскую полицию региона. Отмечается, что инцидент произошёл в порту Сент-Люсии, куда лайнер прибыл во вторник 30 мая.

В министерстве здравоохранения островного государства уже подтвердили, что на Freewinds, где находится около 300 человек, зафиксирована вспышка кори — острого инфекционного вирусного заболевания.

В связи с этим лайнер был задержан. На него наложен строгий карантин, во время которого никому не разрешается сходить с лайнера на берег, а также подниматься на его борт.

По предварительной информации, корабельному врачу бесплатно передали около ста вакцин от кори.

Freewinds — 130-метровый корабль, принадлежащий Церкви Саентологии, где проводятся религиозные собрания и семинары саентологов.