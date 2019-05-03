Жители Якутска сообщили об обнаружении изувеченных останков собак

Множество голов животных со спиленными носами нашли в гаражном кооперативе в районе Столичного рынка.

Двое жителей Якутска рассказали в соцсетях о жуткой находке в районе Столичного рынка. Молодые люди искали запчасти для старого мотоцикла в гаражном кооперативе, но обнаружили в куче мусора собачьи головы, у которых к тому же были спилены носовые части и челюсти, отмечает местный портал storm24.media.

Как предположили местные жители, животных могли убить ради использования их мяса в пищу. Тем более что неподалёку от места обнаружения останков находится кафе. Однако такая версия не объясняет, зачем потребовалось отрезать носовые части черепов, подчеркнули местные жители.

Зоозащитники потребовали от правоохранительных органов разобраться в произошедшем и установить виновных в гибели животных.