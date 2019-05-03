Диетолог объяснила, почему не стоит есть много шашлыков

Во время праздников лучше не есть много шашлыков и употреблять умеренное количество алкоголя, чтобы не спровоцировать обострение хронических заболеваний, сообщила главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова.

— Если в течение 10 дней есть много белка, то может быть обострение хронических заболеваний, могут появиться какие-то острые заболевания. Это и подагра в том числе. Люди могут не знать, что у них такие есть, — цитирует специалиста РИА "Новости".

При этом Стародубова отметила, что при чрезмерном употреблении мяса и алкоголя "может впервые произойти приступ подагры".

Ранее Лайф сообщал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья.