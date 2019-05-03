Помпео заявил, что в силовых структурах Венесуэлы работают сотни "агентов" РФ

По словам американского госсекретаря, это неприемлемо, если опорный пункт России будет находиться в нескольких сотнях миль от берегов США.

На политический курс Венесуэлы оказывают влияние сотни связанных с РФ людей и тысячи кубинцев, которые работают в силовых структурах страны. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро. Стенограмму беседы опубликовали на сайте Госдепартамента.

В ответ на вопрос о том, насколько сильно Куба и Россия влияют на обстановку в стране, Помпео заявил, что якобы "вторжение, о котором все говорят, уже произошло".

— Некоторое время назад вторглись кубинцы, позже их примеру последовали и россияне. Только в службах безопасности [республики] тысячи кубинцев. У россиян там работают сотни человек, если не больше. Это люди, которые на самом деле контролируют направление, в котором движется Венесуэла, — сказал политик.

По его мнению, Россия сохраняет присутствие в латиноамериканской стране, "чтобы защитить свои экономические интересы".

Помпео также отметил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы Россия, Куба и другие "враждебные страны", желающие подвергнуть его страну опасности, имели "опорный пункт" в нескольких сотнях миль от американских берегов.

— Имеющаяся у них возможность получать информацию о том, что происходит здесь, в США, использовать эту площадку, чтобы угрожать американцам, — нечто просто неприемлемое, — заключил он.

При этом он ещё раз подчеркнул, что не исключает военного вторжения в Венесуэлу в том случае, если у страны не останется иного выхода.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему бы не хотелось вторжения американских военных на территорию Венесуэлы.