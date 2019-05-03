Около дворца императора Японии зафиксирован полёт неустановленного беспилотника

Японская полиция приступила к поискам владельца дрона, а также самой техники, которая могла упасть недалеко от места происшествия.

Правоохранительные органы Японии начали расследование по факту нелегального полёта неустановленного беспилотного летательного аппарата в районе императорского дворца. Кроме того, как сообщает телеканал NHK, этот же дрон был замечен в правительственном квартале Касумигасэки.

По данным полиции, первый подобный случай был зафиксирован накануне вечером, 2 мая. Охрана императорского дворца увидела в небе неустановленный беспилотник со светящимися огнями. Позднее этот же дрон был замечен ещё несколько раз в районе правительственного квартала Японии и строительной площадки стадиона, где в 2020 году пройдут Олимпийские игры.

Отметим, власти Японии хотят полностью запретить использование беспилотных летательных аппаратов в районах, где находятся военные базы. Пока что такой запрет распространяется лишь на комплекс государственных зданий, например, таких как канцелярия премьер-министра страны, здание парламента и императорский дворец. Нарушение режима полётов влечёт за собой тюремное заключение или штраф в размере до 500 тысяч иен (около 300 тысяч рублей. — Прим. Лайфа).

Ужесточение законодательства в данной сфере произошло после случая, когда в 2015 году на крышу канцелярии главы правительства прилетел квадрокоптер с дымовой шашкой и капсулой со слаборадиоактивной почвой из префектуры Фукусима.