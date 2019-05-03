В России разрабатывают роботизированный подводный комплекс

По словам создателей разработки, в мире пока нет аналога будущему российскому комплексу.

Российские учёные из Института океанологии имени Ширшова и компания "Подводная робототехника" работают над созданием инновационного комплекса, состоящего из беспилотного катамарана и робота-дрона на дистанционном управлении, сообщил замдиректора компании-разработчика Евгений Шерстов.

По словам замдиректора, задумка авторов существует лишь в частично реализованном варианте: есть телеуправляемые комплексы, в которых робот соединён с оператором кабелем, а есть надводные безэкипажные суда, которые двигаются по заданной траектории.

— Здесь всё соединено. Комплекс может находиться где угодно, по команде оператора по радиоканалу или через спутник подводный аппарат спускается в воду, человек, находясь в режиме удалённого доступа в любой точке земного шара, может проводить подводные съёмки и обследования, — цитирует слова Шерстова РИА "Новости".

Как уточняется, беспилотное судно и маленького робота, получившего название "Гном", будет соединять кабель, достигающий в длину до 300 метров.

— Получили одобрение рабочей группы "Маринет", будем подавать заявку в Фонд Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. — Прим. Лайфа) на финансирование для проведения НИОКР. Действующий макет сделали. Применяться [комплекс может] при осмотре озёр, заливов, где нет сильного волнения, может проводить съёмку дна и искать, к примеру, затонувшие машины на Байкале, провалившиеся под лёд, — пояснил заведующий отделом подводной робототехники Института океанологии Борис Розман.