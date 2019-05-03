В Раде придумали новый способ увеличения численности украинской армии

Депутаты Верховной рады подготовили законопроект, который может помочь решить вопрос с комплектацией армии Незалежной. Как уточняют украинские СМИ, инициатива предусматривает введение "особого периода", когда резервистов будут призывать на службу без предварительного объявления мобилизации.

Такие призывники будут находиться на службе до шести месяцев, при этом общий срок службы в "особый период" не должен превышать 18 месяцев.

Авторы законопроекта отметили, что при наличии соответствующего указа президента Украины резервистам могут продлить службу на срок до шести месяцев.

Отмечается, что в "особый период" от воинской обязанности могут освободить по ряду причин: это может коснуться лиц с правом на пенсию по выслуге лет, тех, кто не в состоянии выполнять гражданский долг по состоянию здоровья, и так далее.

Украинцам, которые пройдут такую службу, обещают льготы на отпуск, жильё и социальные гарантии.

Как писал Лайф, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский назвал конфликт в Донбассе украинской гражданской войной.