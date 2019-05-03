Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Также в пятёрку рейтинга вошли транспортные средства марок Opel, Skoda и Volkswagen.

Седан Renault Logan стал самой популярной иномаркой с пробегом среди россиян. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что объём продаж подержанных автомобилей по итогам первого квартала 2019 года составил 245 тысяч единиц. Как отмечают эксперты, этот показатель на 2% превышает результаты годичной давности.

При этом 16,3 тысячи из этих продаж пришлось на седан Renault Logan. Следом по популярности расположился Opel Astra, продажи которого снизились по сравнению с показателями 2018 года на 0,5% и составили 13 тысяч единиц.

Кроме того, в рейтинг вошли Volkswagen Polo, подержанные автомобили этой модели были проданы в количестве 11,8 тысячи единиц за первый квартал 2019 года, Skoda Octavia (11,1 тысячи машин) и Volkswagen Passat (10,9 тысячи авто).

Ранее Лайф писал, что в России названа средняя цена на автомобиль с пробегом.