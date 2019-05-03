Гуайдо не исключил иностранного военного вмешательства для свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что не исключает вероятности военного вмешательства иностранных государств в Венесуэле в целях свержения действующего президента Николаса Мадуро.

Как сообщает бразильская газета Folha de San Paulo, при этом Гуайдо отметил, что рассматривает такой вариант развития событий в качестве "крайней меры" и надеется, что передачу власти удастся осуществить мирным путём.

Рассуждая о проблемах, которые необходимо решить после свержения действующего режима, он коснулся экономики. По словам Гуайдо, стране потребуется помощь иностранных инвесторов и он уже предпринял ряд шагов в этом направлении.

— Мы уже общались с иностранными инвесторами, и они выразили готовность инвестировать в Венесуэлу после того, как будет восстановлено правовое государство и обеспечена юридическая защита, — заявил политик.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз подчеркнул, что не исключает военного вторжения в Венесуэлу в том случае, если у страны не останется иного выхода. В то же время глава Белого дома отметил, что ему бы этого "не хотелось".