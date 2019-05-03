Вуди Аллен не смог опубликовать мемуары из-за обвинений в педофилии

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Вуди Аллен не смог опубликовать мемуары из-за обвинений в педофилии

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Вуди Аллен. Фото: © Flickr / Raffi Asdourian 

Крупнейшие издательства отвечали режиссёру отказом в публикации, притом некоторые из них даже не прочитали перед этим материал.

Известному американскому кинорежиссёру Вуди Аллену было отказано в публикации мемуаров в связи с обвинениями в педофилии. Об этом сообщает газета The New York Times. Отмечается, что четырёхкратный обладатель премии "Оскар" пытался продать свои мемуары, однако столкнулся с отказом сразу четырёх издательств.

Как подчёркивает газета, в данный момент репутация Аллена сильно пошатнулась из-за обвинений в педофилии. Поэтому издательства решили не связываться с кинорежиссёром. При этом, по предварительным данным, некоторые из руководителей издательств даже не читали материал перед отказом.

Напомним, что карьера кинорежиссёра оказалась под угрозой после того, как приёмная дочь Аллена Дилан Фэрроу в очередной раз заговорила о домогательствах со стороны отчима в 1992 году.

На фоне этого компания Amazon Studios, с которой у оскароносного режиссёра был заключён договор на производство четырёх кинолент, решила расторгнуть контракт и отказаться от проката его фильмов. А сам Аллен впервые за несколько десятилетий решил сделать паузу в кинематографии.

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