Звезда НБА задержан по подозрению в хранении наркотиков

Игрока Национальной баскетбольной ассоциации из клуба Brooklyn Nets Д'Анджело Расселла задержали в аэропорту Нью-Йорка при попытке пронести на борт самолёта наркотические вещества.
Как об этом сообщает телеканал Fox, 1 мая сотрудники полиции обнаружили у спортсмена марихуану в потайном отделении коробки для чая.
В пресс-службе Brooklyn Nets отметили, что клуб уже знает о данной ситуации и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Сам же спортсмен отказался от комментариев по факту своего задержания.
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