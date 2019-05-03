Звезда НБА задержан по подозрению в хранении наркотиков

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Звезда НБА задержан по подозрению в хранении наркотиков

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Фото: ©instagram.com / D'Angelo Russell

По данным полиции, в потайном отделении коробки для чая, принадлежащей баскетболисту, была спрятана марихуана.

Игрока Национальной баскетбольной ассоциации из клуба Brooklyn Nets Д'Анджело Расселла задержали в аэропорту Нью-Йорка при попытке пронести на борт самолёта наркотические вещества.

Как об этом сообщает телеканал Fox, 1 мая сотрудники полиции обнаружили у спортсмена марихуану в потайном отделении коробки для чая.

В пресс-службе Brooklyn Nets отметили, что клуб уже знает о данной ситуации и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Сам же спортсмен отказался от комментариев по факту своего задержания.

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