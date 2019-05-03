На Украине заявили о "готовности России к военному обострению"

Россия "готова к военному обострению" в Донбассе. Такое заявление в интервью украинскому изданию "Сегодня" сделал заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц" Георгий Тука.

— Если оценить количество войск Российской Федерации, сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима, но он не будет происходить одномоментно. Такой сценарий, по моей точке зрения, требует определённой информационной подготовки, — сказал он.

По мнению украинского чиновника, "обострению" будет предшествовать "информационная подготовка", а ждать её, скорее всего, стоит во время проведения избирательной кампании в Верховную раду.

— Если брать военную компоненту, то я не ожидаю какого-либо обострения. Будет исключительно информационная кампания — о "едином народе" и прочие бредни, но реального обострения на линии разграничения, я думаю, не будет, — заявил Тука.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже более пяти лет и унёс жизни десятка тысяч человек, в том числе и мирных граждан. Для недопущения дальнейшего кровопролития был разработан и принят конфликтующими сторонами — Украиной и Народными Республиками Донбасса — комплекс минских соглашений. Однако Киев так и не приступил к выполнению прописанных в договоре пунктов, обвиняя вместо этого Россию во вмешательстве в конфликт. При этом до сих пор никаких доказательств своих обвинений украинские власти предоставить не смогли.