Картину Нельсона Манделы купили на аукционе в США за $112 тысяч

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Картину Нельсона Манделы купили на аукционе в США за $112 тысяч

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Фото: © Flickr/PresidenciaRD

Бывший президент Южно-Африканской Республики изобразил тюремную камеру, в которой провёл 18 лет.

Картина первого президента ЮАР Нельсона Манделы была продана на аукционе Bonhams в Нью-Йорке за 112 тысяч долларов. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.

Отмечается, что картина под названием The Cell Door, Robben Island ("Дверь тюремной камеры, остров Роббен") иллюстрирует дверь, ключ и камеру № 5, где Мандела провёл 18 лет. Примечательно, что впоследствии тюремная камера стала настоящей достопримечательностью, её посещали многие государственные деятели, включая бывшего президента США Барака Обаму.

Напомним, экс-президент ЮАР скончался 5 декабря на 96-м году жизни в своём доме в Йоханнесбурге. Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. В 1993 году экс-президента наградили Нобелевской премией мира.

В молодости за свою активную деятельность против режима апартеида — политики расовой сегрегации — политик провёл в тюрьме 27 лет, из которых 18 лет он отбывал на острове Роббен близ мыса Доброй Надежды.

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