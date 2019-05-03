Картину Нельсона Манделы купили на аукционе в США за $112 тысяч

Бывший президент Южно-Африканской Республики изобразил тюремную камеру, в которой провёл 18 лет.

Картина первого президента ЮАР Нельсона Манделы была продана на аукционе Bonhams в Нью-Йорке за 112 тысяч долларов. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.

#SaleUpdate: "The Cell Door, Robben Island" by #NelsonMandela, sold for $112,575 inc. premium in today's Modern and Contemporary African Art in NY. The work, which Mandela created in 2002, was one of the few the statesman kept for his personal collection https://t.co/1fBKM8AUcJ pic.twitter.com/fUv17HXgPd — Bonhams (@bonhams1793) 2 мая 2019 г.

Отмечается, что картина под названием The Cell Door, Robben Island ("Дверь тюремной камеры, остров Роббен") иллюстрирует дверь, ключ и камеру № 5, где Мандела провёл 18 лет. Примечательно, что впоследствии тюремная камера стала настоящей достопримечательностью, её посещали многие государственные деятели, включая бывшего президента США Барака Обаму.

Напомним, экс-президент ЮАР скончался 5 декабря на 96-м году жизни в своём доме в Йоханнесбурге. Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. В 1993 году экс-президента наградили Нобелевской премией мира.

В молодости за свою активную деятельность против режима апартеида — политики расовой сегрегации — политик провёл в тюрьме 27 лет, из которых 18 лет он отбывал на острове Роббен близ мыса Доброй Надежды.