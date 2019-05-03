В Индии из-за мощного циклона эвакуировано свыше 7 миллионов жителей

По данным метеорологов, приближающийся шторм станет самым мощным за последние два десятка лет.

В индийском штате Орисса была объявлена эвакуация местных жителей. Власти прибрежного региона разместили свыше семи миллионов жителей в лагерях временного пребывания из-за приближающегося циклона "Фани".

Отмечается, что "Фани" несёт мощные ливневые дожди из Бенгальского залива. Скорость ветра достигает около 200 километров в час. Ожидается, что циклон будет продолжаться несколько часов, после чего сместится на северо-запад и постепенно начнёт ослабевать.

Руководство штата рекомендовало гражданам не покидать свои дома. Тем временем армия, флот, военно-воздушные силы и береговая охрана штата будут оказывать помощь местным жителям. Также службы займутся ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Циклон "Фани" признан самым сильным штормом в Индии за последние два десятка лет. По данным метеорологического управления, это первый циклонический шторм такой степени опасности со времён "Суперциклона" 1999 года, который унёс жизни 10 тысяч человек.