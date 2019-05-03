В Индии из-за мощного циклона эвакуировано свыше 7 миллионов жителей

В индийском штате Орисса была объявлена эвакуация местных жителей. Власти прибрежного региона разместили свыше семи миллионов жителей в лагерях временного пребывания из-за приближающегося циклона "Фани".
#CycloneFani passing through Bhubaneswar now after landfall pic.twitter.com/l8uyYJO0aW— Aloke Patnaik (@draloke) 3 мая 2019 г.
Отмечается, что "Фани" несёт мощные ливневые дожди из Бенгальского залива. Скорость ветра достигает около 200 километров в час. Ожидается, что циклон будет продолжаться несколько часов, после чего сместится на северо-запад и постепенно начнёт ослабевать.
Руководство штата рекомендовало гражданам не покидать свои дома. Тем временем армия, флот, военно-воздушные силы и береговая охрана штата будут оказывать помощь местным жителям. Также службы займутся ликвидацией последствий стихийного бедствия.
One more video #CycloneFani #Odisha #Puri pic.twitter.com/2fYTseDmO7— OdiaToka©️#ଟୋକାଗିରି #ATELOPHOBIC (@OdiaToka19) 3 мая 2019 г.
Циклон "Фани" признан самым сильным штормом в Индии за последние два десятка лет. По данным метеорологического управления, это первый циклонический шторм такой степени опасности со времён "Суперциклона" 1999 года, который унёс жизни 10 тысяч человек.
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