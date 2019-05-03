Синоптики пообещали до +16 °С в Москве 3 мая

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Синоптики пообещали до +16 °С в Москве 3 мая

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Фото: © Pixabay

Температура воздуха сегодня, 3 мая, днём может подняться до 16 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют, что днём ожидается облачная температура с прояснениями, местами возможен дождь. Ветер ожидается юго-западный 7–12 метров в секунду, местами 13–18 м/с.

Как сообщалось ранее, тёплая, но пасмурная погода ожидает москвичей к концу недели, а в воскресенье температура обещает подняться до +23 градусов.

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