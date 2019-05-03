Раненого приморского леопарда выпустили в открытый вольер

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Раненого приморского леопарда выпустили в открытый вольер

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Фото: © ФГБУ "Земля леопарда"

После двухмесячного "постельного режима" молодому хищнику надо бегать и охотиться.

Дальневосточного леопарда, которого в начале марта нашли в тяжёлом состоянии в Приморье, из карантинного блока перевели в открытый вольер в центре реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

<p>Фото: © ФГБУ &#34;Земля леопарда&#34;</p>

На протяжении двух месяцев краснокнижного хищника выхаживали ветеринары. Его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое, однако благодаря уходу специалистов он постепенно шёл на поправку: набрал 11 кг, раны на лапах затянулись, появилась новая шерсть, атрофированные мышцы восстановились. Сегодня, 3 мая, кошку перевели в обновлённый вольер центра реабилитации.

— Восстановление леопарда от ран — настоящее чудо, добиться которого удалось благодаря высокому профессионализму ветеринаров и его собственной воле к жизни, — отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

По его словам, после длительного "постельного режима" молодому хищнику надо бегать и охотиться на открытом воздухе, восстанавливая силу и ловкость.

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