В МИД РФ призвали не интерпретировать как "кризис" смену посла в Минске

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В МИД РФ призвали не интерпретировать как "кризис" смену посла в Минске

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Фото: © РИА Новости / Андрей Александров

Смену российского посла в Минске нельзя интерпретировать как кризис. Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис, — сказал он.

Дипломат добавил, что отношения между Россией и Белоруссией носят характер стратегического партнёрства и нужно с оптимизмом смотреть на их развитие.

Как сообщалось ранее, в Минске не возражают против назначения нового посла РФ.

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