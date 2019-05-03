В МИД РФ призвали не интерпретировать как "кризис" смену посла в Минске

Смену российского посла в Минске нельзя интерпретировать как кризис. Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
— Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис, — сказал он.
Дипломат добавил, что отношения между Россией и Белоруссией носят характер стратегического партнёрства и нужно с оптимизмом смотреть на их развитие.
Как сообщалось ранее, в Минске не возражают против назначения нового посла РФ.
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