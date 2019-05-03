МИД РФ оценил возможность новой встречи в "нормандском формате"

В ведомстве подчеркнули, что главное — не сам факт переговоров, а результаты, которые необходимо на них достичь.

Обсуждение нового саммита "нормандской четвёрки" возможно после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

— Нужно дождаться инаугурации [Зеленского] и после этого думать о том, чем насытить в практическом плане встречу "нормандского формата", — сказал дипломат журналистам.

По словам Карасина, новая встреча в "нормандском формате" планируется на разных уровнях: экспертном, министерском и высшем. Он подчеркнул, что главное — не сам факт встречи, а результаты, которые необходимо на ней достичь.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к переговорам в "нормандском формате", но возможные сроки саммита не называл.