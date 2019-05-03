СК выяснит обстоятельства жуткого ДТП под Калугой, где погиб ребёнок

Следственный комитет РФ обратился в прокуратуру с просьбой передать ему уголовное дело по факту ДТП под Калугой, в котором погиб ребёнок и пострадало ещё восемь человек. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

— Следователи намерены принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств ДТП, сбора доказательственной базы по делу и обеспечения процессуальных прав потерпевших, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая на трассе "Украина" в Калужской области столкнулись четыре иномарки, в одной из которых находилось шесть человек, включая четверых детей в возрасте от года до 12 лет. Погиб ребёнок 2013 года рождения.