Рябков подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео в Финляндии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что встреча главы российского МИД и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии согласована.
— Да, встреча согласована, — сказал дипломат на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о возможной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США.
Напомним, Лавров и Помпео не раз проводили телефонные разговоры, но полноформатная встреча состоялась лишь однажды — в Хельсинки в июле 2018 года. Одной из главных тем этих переговоров может стать ситуация в Венесуэле.
Ранее МИД РФ оценил возможность новой встречи в "нормандском формате" инаугурации Владимира Зеленского.
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