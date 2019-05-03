Рябков подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео в Финляндии

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Рябков подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео в Финляндии

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Сергей Рябков. Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Отмечается, что одной из главных тем переговоров может стать ситуация в Венесуэле.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что встреча главы российского МИД и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии согласована.

Да, встреча согласована, — сказал дипломат на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о возможной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США.

Напомним, Лавров и Помпео не раз проводили телефонные разговоры, но полноформатная встреча состоялась лишь однажды — в Хельсинки в июле 2018 года. Одной из главных тем этих переговоров может стать ситуация в Венесуэле.

Ранее МИД РФ оценил возможность новой встречи в "нормандском формате" инаугурации Владимира Зеленского.

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