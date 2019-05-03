"Последние герои". Александр Ульянов — 11-летний партизан

На маленького солдата, который прославился как отменный диверсант, была объявлена настоящая охота полицаев.

Для юного Саши Ульянова судьба приготовила по-настоящему непростые испытания. В семь лет будущий герой войны лишился родителей, в 11 — крыши над головой. Но совсем скоро оказался в партизанском отряде, где прославился как отменный партизан и диверсант.

В 13 лет Ульянов получил серьёзное ранение, совершив героический подвиг, за который награждён орденом Красной Звезды. На маленького солдата была объявлена настоящая охота местных полицаев, но ему удалось чудом спастись благодаря помощи жителей деревни Ляжино.

После окончания войны Ульянов с отличием окончил операторский факультет и сделал потрясающую карьеру кинооператора и кинорежиссёра.

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