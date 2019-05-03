В Instagram завели аккаунт девочки, жившей во время холокоста

В "Инстаграме" создали аккаунт, который ведётся от лица еврейской девочки Евы, которая жила во время холокоста. Материал для съёмок взят из дневника Анны Франк, скончавшейся в концлагере.
Жизнь 13-летней девочки показана так, будто бы Ева в середине прошлого века снимала происходящее вокруг для сториз в "Инстаграме".
Проект приурочен ко Дню памяти жертв холокоста, который отмечается 2 мая и посвящён евреям, погибшим от нацистского режима во Второй мировой войне.
Ранее на немецкую группу "Rammstein" обрушился шквал критики, после того как в своём клипе участники коллектива предстали в роли узников концентрационного лагеря.
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