В Instagram завели аккаунт девочки, жившей во время холокоста

Проект @eva.stories создали 400 человек на деньги израильского бизнесмена, который хотел рассказать о холокосте широкой аудитории.

В "Инстаграме" создали аккаунт, который ведётся от лица еврейской девочки Евы, которая жила во время холокоста. Материал для съёмок взят из дневника Анны Франк, скончавшейся в концлагере.

Жизнь 13-летней девочки показана так, будто бы Ева в середине прошлого века снимала происходящее вокруг для сториз в "Инстаграме".

Проект приурочен ко Дню памяти жертв холокоста, который отмечается 2 мая и посвящён евреям, погибшим от нацистского режима во Второй мировой войне.

Ранее на немецкую группу "Rammstein" обрушился шквал критики, после того как в своём клипе участники коллектива предстали в роли узников концентрационного лагеря.