В ДНР выстроилась длинная очередь за российскими паспортами

Сегодня к девяти часам утра количество человек в ней перевалило за восьмой десяток.

Жители Донецкой Народной Республики с пяти утра выстраиваются в очередь за российскими паспортами у республиканской миграционной службы МВД. Сегодня, 3 мая, начался приём заявок на получение российского гражданства по упрощённой схеме. Всё, что необходимо жителям, — заявление и украинский паспорт.

В 9:00 по местному времени около здания собралось более 80 человек, передаёт РИА "Новости".

— Мы в 06:30 здесь были. Хочется в первых рядах получить паспорт. Мы ждали этого пять лет, — рассказал один из жителей Донецка.

Заявления на получение гражданства принимают в ДНР, но рассматривать заявления будут в Ростовской области. И документы будут выдавать там же, на территории России. Транспортировка жителей ДНР до РФ будет осуществляться "централизованно на специально выделенных автобусах", сообщили в МВД.

Раннее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. После этого МИД Украины потребовал от Правительства РФ немедленно отменить нововведение.

Через несколько дней в Ростовской области открылся первый центр по выдаче паспортов РФ жителям народных республик.