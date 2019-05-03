Лавров заявил, что Россия выступает за построение свободного от наркотиков мира

Глава МИД РФ отмечает, что Москва убеждена в необходимости самого строгого соблюдения антинаркотических конвенций.

Россия выступает за построение свободного от наркотиков мира. Об этом, выступая на XI министерской встрече стран — участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что ликвидация "наркотического зла и связанных с ним людских страданий" несёт значительный вклад в обеспечение свободы личности и защиту человеческого достоинства.

Лавров также подчеркнул, что в Москве убеждены в необходимости самого строгого соблюдения антинаркотических конвенций. Кроме того, выступая на министерской встрече, министр призвал усилить обмен оперативной информацией для борьбы с контрабандой наркотиков: благодаря совместным действиям удастся выработать подходы к решению сложных задач мировой повестки по борьбе с наркотиками.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с иностранными силовиками перекрыли канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов через территории Германии, Польши и Украины.