Кабмин опроверг данные о родстве супруги Медведева и руководителей "Мираторга"

Сообщения СМИ основывались, в частности, на том, что девичья фамилия Светланы Медведевой — Линник.

В правительстве РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителями холдинга "Мираторг" — братьями Виктором и Александром Линниками. В пресс-службе кабмина назвали некорректными сообщения СМИ об обратном.

— Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой, — подчеркнули в правительстве.

Отметим, что сообщения СМИ о связи супруги премьера с руководителями "Мироторга" основывались, в частности, на том, что девичья фамилия Светланы Медведевой — Линник.

Ранее сообщалось, что жена Медведева ничего не заработала за 2018 год.