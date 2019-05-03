Кабмин опроверг данные о родстве супруги Медведева и руководителей "Мираторга"

В правительстве РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителями холдинга "Мираторг" — братьями Виктором и Александром Линниками. В пресс-службе кабмина назвали некорректными сообщения СМИ об обратном.
— Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой, — подчеркнули в правительстве.
Отметим, что сообщения СМИ о связи супруги премьера с руководителями "Мироторга" основывались, в частности, на том, что девичья фамилия Светланы Медведевой — Линник.
Ранее сообщалось, что жена Медведева ничего не заработала за 2018 год.
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