В Крыму ребёнка на воздушном шаре едва не унесло ветром в открытое море

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В Крыму ребёнка на воздушном шаре едва не унесло ветром в открытое море

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Корзина летательного аппарата ударилась о землю и родители выпали из неё, а девочка осталась внутри.

Воздушный шар с ребёнком 2007 года рождения едва не унесло в открытое море в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото: © <a href="https://gorod24.online/" target="_blank">gorod24.online</a></p>

В ведомстве отметили, что корзина воздушного шара ударилась о землю и родители девочки выпали из неё, а девочка осталась внутри.

Потоком ветра шар подняло и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © ГУ МЧС России по Крыму</p>

Во время полёта шар начал снижать высоту, а спустя некоторое время приземлился во дворе частного дома в Феодосии. Ребёнок не пострадал.

<p>Фото: © ГУ МЧС России по Крыму</p>

Сообщается, что спасательные службы были готовы к перехвату шара на воде и на суше.

Ранее сообщалось, что в США воздушный шар налетел на линию электропередачи.

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