В Крыму ребёнка на воздушном шаре едва не унесло ветром в открытое море

Воздушный шар с ребёнком 2007 года рождения едва не унесло в открытое море в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве отметили, что корзина воздушного шара ударилась о землю и родители девочки выпали из неё, а девочка осталась внутри.
— Потоком ветра шар подняло и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива, — говорится в сообщении.
Во время полёта шар начал снижать высоту, а спустя некоторое время приземлился во дворе частного дома в Феодосии. Ребёнок не пострадал.
Сообщается, что спасательные службы были готовы к перехвату шара на воде и на суше.
Ранее сообщалось, что в США воздушный шар налетел на линию электропередачи.
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