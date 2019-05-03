В Крыму ребёнка на воздушном шаре едва не унесло ветром в открытое море

Корзина летательного аппарата ударилась о землю и родители выпали из неё, а девочка осталась внутри.

Воздушный шар с ребёнком 2007 года рождения едва не унесло в открытое море в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что корзина воздушного шара ударилась о землю и родители девочки выпали из неё, а девочка осталась внутри.

— Потоком ветра шар подняло и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива, — говорится в сообщении.

Во время полёта шар начал снижать высоту, а спустя некоторое время приземлился во дворе частного дома в Феодосии. Ребёнок не пострадал.

Сообщается, что спасательные службы были готовы к перехвату шара на воде и на суше.

Ранее сообщалось, что в США воздушный шар налетел на линию электропередачи.