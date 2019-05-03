Сильный ветер перевернул батут с детьми, двое погибли

Очевидцы не смогли самостоятельно спасти ребят из надувного замка высотой с двухэтажный дом.

В уезде Лайюань китайской провинции Хэбэй сильный ветер опрокинул батут с детьми. По меньшей мере двое погибли, ещё семеро пострадали. Об этом сообщает портал Sina.

Трагедия произошла 2 мая на площади Цзюймаюань. Внезапный порыв ветра перевернул надувной замок высотой в два этажа жилого дома. Внутри находились дети. Взрослые кинулись им на помощь, но до приезда спасателей самостоятельно огромную конструкцию перевернуть не смогли. В результате инцидента один ребёнок погиб на месте, второй умер в больнице.

Аналогичный случай произошёл в конце марта в другой китайской провинции — Хэнань. Тогда пострадало 18 детей.