Сильный ветер перевернул батут с детьми, двое погибли

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Сильный ветер перевернул батут с детьми, двое погибли

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Очевидцы не смогли самостоятельно спасти ребят из надувного замка высотой с двухэтажный дом.

В уезде Лайюань китайской провинции Хэбэй сильный ветер опрокинул батут с детьми. По меньшей мере двое погибли, ещё семеро пострадали. Об этом сообщает портал Sina.

Трагедия произошла 2 мая на площади Цзюймаюань. Внезапный порыв ветра перевернул надувной замок высотой в два этажа жилого дома. Внутри находились дети. Взрослые кинулись им на помощь, но до приезда спасателей самостоятельно огромную конструкцию перевернуть не смогли. В результате инцидента один ребёнок погиб на месте, второй умер в больнице.

Аналогичный случай произошёл в конце марта в другой китайской провинции — Хэнань. Тогда пострадало 18 детей.

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