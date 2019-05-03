Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды

Анастасия Волочкова разместила на своей официальной странице в "Инстаграме" совместное фото матери и тринадцатилетней дочери Арины. Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
— Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома, — подписала фото прима.
Напомним, ещё недавно Волочкова в своих интервью рассказывала, что мать всячески портит ей жизнь. По словам балерины, женщина едва не лишила её карьеры и рассорила с несколькими поклонниками.
Ранее Лайф сообщал, что Волочкова назвала Навального "засланным казачком" и вызвала на дуэль на шпагатах.
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