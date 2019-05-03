В России начал работу Центр мониторинга нарушений прав журналистов

Он создан при участии СЖР и Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Центр мониторинга нарушений прав журналистов в тестовом режиме начал свою работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов РФ (СЖР) Владимира Соловьёва.

Центр был запущен при участии СЖР и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ.

— Свобода распространения информации — это основная задача Союза журналистов России, и мы ежедневно занимаемся такой защитой, потому что ежедневно получаем большое количество информации из всех регионов страны, — сказал Соловьёв.

По его словам, в ближайшее время центр начнёт работать в полную силу. Глава СЖР также отметил, что в базу будут заноситься любые нарушения прав журналистов.

Напомним, на Украине в мае 2018 года задержали руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Ему предъявили обвинение в государственной измене, а позднее — в незаконном обороте оружия. Вскоре журналист был помещён под стражу на два месяца. В Кремле призвали не возлагать надежды на освобождение журналиста, пока у власти находится действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко.