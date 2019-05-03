В Крыму рассказали, почему Зеленский не сможет пожить в своей квартире в Ливадии

В штабе избранного украинского президента заявили, что семья Зеленских намерена пользоваться крымской недвижимостью только после возвращения Крыма в состав Украины.

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела квартиру в крымском посёлке Ливадия ещё в 2013 году. Однако, по мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, Зеленский не сможет воспользоваться недвижимостью своей семьи, пока не признает Крым российским.

— Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе. Пусть Зеленский приезжает в российский Крым и пользуется квартирой, отдыхает в Ливадии, насладится нашей крымской природой, — заявил РИА "Новости" Фикс.

Парламентарий также добавил, что Ливадия — это потрясающее место и Зеленскому нужно посмотреть, как сейчас живут жители полуострова.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины его в Крым пригласил глава Комитета по межнациональным отношениям Республики Крым Юрий Гемпель. Глава региона Сергей Аксёнов призвал Зеленского признать Крым российским.