Запуск ракеты с кораблём Dragon и грузом для МКС перенесён на 4 мая

Запуск ракеты с кораблём Dragon и грузом для экипажа Международной космической станции опять перенесён — теперь на 4 мая. Об этом сообщается на странице SpaceX в "Твиттере".
Standing down today due to an electrical issue on the Of Course I Still Love You droneship. Teams will also address the ground side helium leak before tomorrow's backup launch opportunity at 2:48 a.m. EDT, 6:48 UTC.— SpaceX (@SpaceX) 3 мая 2019 г.
Поясняется, что такое решение было принято из-за проблем с электрооборудованием.
— Команды также устранят боковую утечку гелия перед резервным пуском завтра в 02:48 по времени Восточного побережья [09:48 мск], — говорится в сообщении.
Напомним, запуск должен был состояться 03:11 по времени Восточного побережья США (10:11 мск) в пятницу. Стоит добавить, что полёт откладывается не первый раз. Планировалось также, что запуск состоится 1 мая.
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