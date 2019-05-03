Запуск ракеты с кораблём Dragon и грузом для МКС перенесён на 4 мая

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Запуск ракеты с кораблём Dragon и грузом для МКС перенесён на 4 мая

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Фото: © Twitter/Spacex

Как пояснили в компании SpaceX, решение было принято из-за проблем с электрооборудованием.

Запуск ракеты с кораблём Dragon и грузом для экипажа Международной космической станции опять перенесён — теперь на 4 мая. Об этом сообщается на странице SpaceX в "Твиттере".

Поясняется, что такое решение было принято из-за проблем с электрооборудованием.

Команды также устранят боковую утечку гелия перед резервным пуском завтра в 02:48 по времени Восточного побережья [09:48 мск], — говорится в сообщении.

Напомним, запуск должен был состояться 03:11 по времени Восточного побережья США (10:11 мск) в пятницу. Стоит добавить, что полёт откладывается не первый раз. Планировалось также, что запуск состоится 1 мая.

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