Запуск ракеты с кораблём Dragon и грузом для МКС перенесён на 4 мая

Как пояснили в компании SpaceX, решение было принято из-за проблем с электрооборудованием.

Запуск ракеты с кораблём Dragon и грузом для экипажа Международной космической станции опять перенесён — теперь на 4 мая. Об этом сообщается на странице SpaceX в "Твиттере".

Standing down today due to an electrical issue on the Of Course I Still Love You droneship. Teams will also address the ground side helium leak before tomorrow's backup launch opportunity at 2:48 a.m. EDT, 6:48 UTC. — SpaceX (@SpaceX) 3 мая 2019 г.

Поясняется, что такое решение было принято из-за проблем с электрооборудованием.

— Команды также устранят боковую утечку гелия перед резервным пуском завтра в 02:48 по времени Восточного побережья [09:48 мск], — говорится в сообщении.

Напомним, запуск должен был состояться 03:11 по времени Восточного побережья США (10:11 мск) в пятницу. Стоит добавить, что полёт откладывается не первый раз. Планировалось также, что запуск состоится 1 мая.