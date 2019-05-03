В Британии испытали модель первого в мире самолёта без закрылков

Маневрирует новинка с помощью мощных потоков воздуха, которые через узкие щели на крыльях выбрасывает двигатель.

Учёные из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc испытали модель первого в мире самолёта без закрылков. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Технология была испытана на беспилотнике модели Magma, детали которого напечатали на 3D-принтере. Суть инновации заключается в том, что маневрирует дрон с помощью потоков воздуха, которые со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке крыла выпускает двигатель. Отмечается, что лётные тесты проходили на аэродроме Лланбедр в северном Уэльсе и завершились успешно.

Данная технология легче, надёжнее и дешевле в эксплуатации, а также может сделать самолёт практически незаметным на радаре благодаря уменьшенному числу зазоров и граней, уверены разработчики.

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