В Британии испытали модель первого в мире самолёта без закрылков

Учёные из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc испытали модель первого в мире самолёта без закрылков. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Технология была испытана на беспилотнике модели Magma, детали которого напечатали на 3D-принтере. Суть инновации заключается в том, что маневрирует дрон с помощью потоков воздуха, которые со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке крыла выпускает двигатель. Отмечается, что лётные тесты проходили на аэродроме Лланбедр в северном Уэльсе и завершились успешно.
Данная технология легче, надёжнее и дешевле в эксплуатации, а также может сделать самолёт практически незаметным на радаре благодаря уменьшенному числу зазоров и граней, уверены разработчики.
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