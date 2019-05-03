Фанаты "Ливерпуля" потребовали дисквалификации Месси

So Messi punches Fabinho and that's how he got the free kick 😂 pic.twitter.com/iAXmIh7ee3— Jax (@jaxLFC88) 1 May 2019
Фанаты "Ливерпуля" потребовали дисквалифицировать форварда "Барселоны" Лионеля Мессии за удар по голове полузащитника английской команды Фабиньо. Судьи оставили этот эпизод без внимания.
Инцидент случился во время стартового матча полуфинала Лиги чемпионов. Матч закончился разгромным счётом 3:0 в пользу "Барселоны".
Болельщики "Ливерпуля" создали соответствующую петицию, которую уже подписали более 2000 человек. Однако, УЕФА пока не реагирует на их возмущение.
Ранее главный тренер "Ливерпуля" рассказал, кого считает Лионеля Месси лучшим футболистом.
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