Синхронистке Алле Шишкиной пришлось продать олимпийский BMW

Спортсменке "безумно нравился автомобиль", однако ей пришлось принять такое решение.

Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина продала BMW, торжественно подаренный ей на церемонии в Кремле за победу на ОИ-2016. По словам спортсменки, содержание иномарки обходилось ей слишком дорого.

— Причиной послужили несколько факторов: ежегодный автомобильный налог — 60 000 рублей... страховка ОСАГО + каско = 150 000 рублей в год, противоугонная спутниковая система — 23 000 рублей ежегодно, — написала чемпионка в "Инстаграме".

Также, по словам Шишкиной, техобслуживание обошлось ей в 65 тысяч рублей, а ежедневно на автомобиль уходило более тысячи рублей. В итоге она решилась продать олимпийский BMW. При этом синхронистка подчеркнула, что ей "безумно нравился автомобиль". Она добавила, что с огромным удовольствием три года ездила на машине, за которую она благодарна государству. Шишкина уже купила новый автомобиль.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня должна будет принимать гормоны для участия в соревнованиях.