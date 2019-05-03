Адвокат заявил, что Глушаков запретил дочери выезд за рубеж из мести

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Адвокат заявил, что Глушаков запретил дочери выезд за рубеж из мести

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Денис Глушаков. Фото: РИА Новости / Антон Денисов 

Юрист бывшей супруги футболиста показал документ, согласно которому девочке отказано в вылете в ОАЭ.

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков обратился в ФСБ, чтобы ограничить выезд за рубеж своей дочери. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы бывшей супруги Глушакова Дарьи.

Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребёнок узнал о том, что никуда не едет, на паспортном контроле. Молодец, Денис! — написал Жорин в "Твиттере".

В феврале Никулинский районный суд официально расторг брак футболиста "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи. Ранее мужчина обещал стереть в порошок супругу.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения, что "Спартак" собирается расстаться с полузащитником.

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