Адвокат заявил, что Глушаков запретил дочери выезд за рубеж из мести

Юрист бывшей супруги футболиста показал документ, согласно которому девочке отказано в вылете в ОАЭ.

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков обратился в ФСБ, чтобы ограничить выезд за рубеж своей дочери. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы бывшей супруги Глушакова Дарьи.

— Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребёнок узнал о том, что никуда не едет, на паспортном контроле. Молодец, Денис! — написал Жорин в "Твиттере".

Специально для умников, которые в комментариях обсуждают то, в чем не разбираются... Вот Вам пруфы pic.twitter.com/mN7AgC1dl3 — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 3 мая 2019 г.

В феврале Никулинский районный суд официально расторг брак футболиста "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи. Ранее мужчина обещал стереть в порошок супругу.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения, что "Спартак" собирается расстаться с полузащитником.