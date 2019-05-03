Зеленскому напомнили, что объединяет Россию и Украину

Будущего лидера Незалежной призвали не забывать, что братские народы бок о бок сражались против врагов, которые нападали на СССР.

Россию и Украину связывает многовековая история, а её граждан — тесные родственные связи. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что сейчас у стран общая только граница.

— Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи, — подчеркнул он в интервью РИА "Новости".

Россияне и украинцы — это два братских народа, которым нечего делить, отметил Фикс. Крымский парламентарий добавил, что обо всём этом "непозволительно забывать".

Ранее Зеленский высказался по поводу того, при каком условии, по его мнению, Москва и Киев смогут продолжить поиски "общего".