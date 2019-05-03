Власти Нижегородской области прокомментировали свастику на георгиевских лентах

Правоохранительные органы изъяли продукцию с нацистской символикой из торговой точки.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов прокомментировал появление в продаже георгиевских лент с изображением фашистской свастики.

— Злого умысла в данном случае не было, а было скорее неудачное использование символов, — передаёт ТАСС его слова.

Краснов добавил, что предприниматели в любом случае "должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах".

Замгубернатора добавил, что полиция изъяла всю продукцию из торговой точки и сейчас проводится проверка, после которой вынесут процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что георгиевские ленты, продающиеся в паре со значком с изображением свастики, появились в одном из магазинов Нижнего Новгорода.