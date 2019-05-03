Полина Гагарина удивила поклонников шпагатом в полёте

Комментаторы фотографии выразили уверенность, что известная своими шпагатами балерина Анастасия Волочкова "кусает локти".

Во время своего отпуска в Объединённых Арабских Эмиратах певица Полина Гагарина сделала шпагат в прыжке. Фотографией своих акробатических способностей она поделилась в инстаграм-аккаунте.

— Только 29 ноября в "Мегаспорт" я повторю этот "трюк" под названием Полина Вандам Гагарина, — подписала фотографию певица.

В комментариях к посту Гагариной написали, что певице нужно идти в сборную, видимо, по художественной гимнастике, а кто-то усомнился в подлинности фотографии и попросил видеодоказательство.

Не из всех заграничных поездок Полина Гагарина привозит добрые воспоминания. Так, во время отдыха в Португалии её чуть не унесло в океан волной, а на Мальдивских островах она напоролась ногой на коралл на пляже.