СМИ узнали о встрече агента ФБР под прикрытием с советником Трампа

Во время беседы сотрудница бюро спросила у Джорджа Пападопулоса, сотрудничал ли штаб будущего хозяина Белого дома с Россией.

В сентябре 2016 года ФБР отправляло своего агента под прикрытием на встречу с советником тогда ещё кандидата в президенты США Дональда Трампа. По данным The New York Times, сотрудник бюро должен был узнать у Джорджа Пападопулоса о возможных связях будущего американского лидера с Россией.

Спецагент Азра Турк, представившись научным сотрудником, назначила помощнику Трампа встречу в одном из лондонских баров, чтобы обсудить "вопросы внешней политики". Однако в ходе беседы она напрямую спросила у Пападопулоса, "сотрудничал ли штаб Трампа с Россией". Что именно он ей ответил, изданию неизвестно. Однако отмечается, что лондонская спецоперация "не принесла полезной информации".

Напомним, расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и связей Трампа с РФ продолжалось два года под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. В апреле 2019 года были опубликованы его итоги.