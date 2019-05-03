В Москве пенсионерку ограбили на 8 млн при помощи отвёртки и скотча

Двое неизвестных проникли в квартиру пожилой женщины, связали её и вскрыли сейф.

Двое неизвестных на востоке Москвы с помощью отвёртки проникли в квартиру пенсионерки и украли деньги, ювелирные изделия и часы, принадлежащие её сыну.

— Двое неизвестных путём отжатия пластикового окна проникли в указанную квартиру, угрожая предметом, похожим на отвёртку, связали её скотчем, закрыли в ванной комнате, неустановленным предметом вскрыли металлический сейф, — передаёт РИАМО сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Неизвестным удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

Из сейфа злоумышленники украли более трёх миллионов рублей, ювелирные украшения и часы. Материальный ущерб составил 8 миллионов 212 тысяч рублей.

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