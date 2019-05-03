На Ваганьковском кладбище осквернили могилу актрисы Ирины Макаровой

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На Ваганьковском кладбище осквернили могилу актрисы Ирины Макаровой

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Фото: © Facebook / Ольга Мак

Земля около каждого надгробия была "разрыта до свай", а цифры на памятнике оторваны.

Могилу актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище осквернили прямо в присутствии её дочери. Ольга пришла проведать мать, которой не стало три года назад, и увидела вандалов. Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/makolga?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCHkmA1ME4RcsCkRAGICVVdaue-Kc3gASZACivUuY4BTFxuDZ0vypzlqILrAoNs5XhFc7ZJt3-eeJt5&tn-str=%2AF" target="_blank">Ольга Мак</a></p>

Он отметил, что на могиле Макаровой установлено уникальное надгробие — настоящее произведение искусства в стиле модерн с изображением маков из смальтовой мозаики, а также скульптура свернувшейся в клубок кошки.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/makolga?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCHkmA1ME4RcsCkRAGICVVdaue-Kc3gASZACivUuY4BTFxuDZ0vypzlqILrAoNs5XhFc7ZJt3-eeJt5&tn-str=%2AF" target="_blank">Ольга Мак</a></p>

— Оля была у мамы и пришла в ужас: земля около каждого надгробия разрыта до свай, цифры на памятнике оторваны. И это не вандалы, это просматривали с явной целью украсть, — написал Садальский в "Инстаграме".

Ранее сообщалось, что вандалы подожгли могилу певца Осина на Троекуровском кладбище.

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