На Ваганьковском кладбище осквернили могилу актрисы Ирины Макаровой

Могилу актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище осквернили прямо в присутствии её дочери. Ольга пришла проведать мать, которой не стало три года назад, и увидела вандалов. Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.
Он отметил, что на могиле Макаровой установлено уникальное надгробие — настоящее произведение искусства в стиле модерн с изображением маков из смальтовой мозаики, а также скульптура свернувшейся в клубок кошки.
— Оля была у мамы и пришла в ужас: земля около каждого надгробия разрыта до свай, цифры на памятнике оторваны. И это не вандалы, это просматривали с явной целью украсть, — написал Садальский в "Инстаграме".
Ранее сообщалось, что вандалы подожгли могилу певца Осина на Троекуровском кладбище.
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