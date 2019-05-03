На Ваганьковском кладбище осквернили могилу актрисы Ирины Макаровой

Земля около каждого надгробия была "разрыта до свай", а цифры на памятнике оторваны.

Могилу актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище осквернили прямо в присутствии её дочери. Ольга пришла проведать мать, которой не стало три года назад, и увидела вандалов. Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.

Он отметил, что на могиле Макаровой установлено уникальное надгробие — настоящее произведение искусства в стиле модерн с изображением маков из смальтовой мозаики, а также скульптура свернувшейся в клубок кошки.

— Оля была у мамы и пришла в ужас: земля около каждого надгробия разрыта до свай, цифры на памятнике оторваны. И это не вандалы, это просматривали с явной целью украсть, — написал Садальский в "Инстаграме".

Ранее сообщалось, что вандалы подожгли могилу певца Осина на Троекуровском кладбище.