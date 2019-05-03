Зеленский рассчитывает на встречу в "нормандском формате" после инаугурации

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Зеленский рассчитывает на встречу в "нормандском формате" после инаугурации

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Владимир Зеленский. Фото: © РИА Новости

По мнению его советника Александра Данилюка, важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить её смыслом.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский планирует после инаугурации заграничные визиты, в том числе встречу в "нормандском формате". Об этом заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.

Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить её смыслом, — сказал он.

Ещё будучи кандидатом в президенты, Зеленский высказывался за расширение "нормандского формата" за счёт США, а действующий глава государства Пётр Порошенко заявлял, что переговоры планировались в ближайшие дни после голосования.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что обсуждение нового саммита "нормандской четвёрки" возможно только после вступления Зеленского в должность.

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