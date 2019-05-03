Путин поручил добиться восстановления членства ВФЛА в IAAF

Глава государства поставил задачу обеспечить участие всех членов олимпийской команды страны в ОИ-2020.

Президент РФ Владимир Путин поручил принять "исчерпывающие меры" по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент потребовал обеспечить участие всех членов олимпийской команды страны в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Ответственным за исполнение поручения назначен глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков. Срок выполнения — 2 декабря 2019 года.

Напомним, что с ноября 2015 года членство ВФЛА в международной федерации приостановлено. Летом 2016-го несколько российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF, допустили до стартов.