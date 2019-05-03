Знаменитая гимнастка сбила пенсионера в Москве — видео

Мужчина побежал за собакой перед машиной и в итоге попал в больницу с сотрясением, ушибами и гематомами.

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева на дорогом "мерседесе" сбила пенсионера на западе Москвы. Об этом сообщает Mash, публикуя видео с камер видеонаблюдения.

71-летний Владимир К. побежал за собакой, которая оказалась на проезжей части. Внедорожник Боциевой начал движение, когда все остальные машины ещё стояли. Мужчину с сотрясением, ушибами и гематомами увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Казани водитель "опеля" сбил женщину с коляской, которая решила перебежать десятиполосную дорогу. В итоге выяснилось, что она была пьяна.